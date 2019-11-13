اخبار الرياضة ليلاً.. الأهلي يفاضل بين مهاجمين.. محمد صلاح الأقوى.. مؤمن زكريا مع لاعبي الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :





أكد عمرو الحلواني، لاعب حرس الحدود، أن الأهلي والزمالك حاولا ضمه حينما كان ضمن صفوف إنبي أكثر من مرة.





قال الناقد الرياضي عصام سالم إن الأهلي والزمالك ومحمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة والدليل على ذلك كل الأحداث التي مرت على الكرة المصرية من تأجيل لقاءات القمة واختيار الحكام والاعتراضات بالجملة.





كشف الإعلامي بلال رزق عن الصفقة المحتملة للأهلي وأن الجهاز الفني وجد ضالته في ثنائي هجومي ويتم المفاضلة بينهما في الوقت الحالي لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .





شارك مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له من عزاء الراحل علاء علي لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية الاثنين الماضي".





تأهل منتخب مصر الأولمبي، وودع مالي مبكرًا، والغزارة التهديفية، هم عناوين حصاد الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تحتضنها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي السلام والقاهرة الدولي.





وظهر محمد زيدان بصحبة زوجته فى باريس، وعلق على الصورة: "من باريس بالحب"، حيث نالت إعجاب عدد كبير من جماهير اللاعب، وجاءت تعليقات بعضهم كالآتى..



