يحدث اليوم: مؤتمر المنتخب الأولمبي عن مباراة الكاميرون.. ومحاكم الجنايات تنظر 3 قضايا مهمة

يشهد اليوم الأربعاء، 13 من نوفمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- تبدأ بمقر الأمانة العامةً لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان "2016- 2021".





- تستأنف محكمة جنايات المنيا محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين في قضية اتهامهم بالقيام بأعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم.





- تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة المتهمين بـ"الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف".





- تستأنف محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح".





- تعقد لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية اجتماعها الشهري، بمقر المجمع في مدينة نصر؛ لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة التي تمس الاحتياجات الفعلية للأشخاص ، وذلك في إطار الدور الحيوي للمجمع وتفعيل لجانه العلمية المختلفة.





- يمثل المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب ومحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف.





- تعطيل الدراسة بكافة المدارس والمعاهد والجامعات في عموم لبنان، وذلك بسبب أعمال قطع الطرق والشوارع واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات.





- يُعقد معهد (جيجو) للسلام ومنظمة المجتمع الكوري العربي ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فعاليات المنتدى الـ16 للتعاون بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط في سول.





- تُعقد وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ، الدورة الـ18 لمؤتمر نزع السلاح وحظر الانتشار في العاصمة سول ، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 60 مسؤولًا من الصين وأستراليا وفنلندا وغيرها، فضلًا عن المنظمات الدولية ذات الصلة.





- يعقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤتمرا صحفيا ، باستاد القاهرة الدولي، للحديث عن مباراة الكاميرون المقرر لها يوم غد الخميس في إطار الجولة الختامية للدور الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.



