تغليباً للمصلحة العامة.. تعليق إضراب في مطار الكويت الدولي قبل أن يبدأ

أعلنت نقابة العاملين في الادارة العامة للطيران المدني تعليق الإضراب الذي دعت الى تنفيذه الاربعاء "تغليبا للمصلحة العامة وسمعة مطار الكويت الدولي".





وقالت (النقابة) في بيان صحفي إنه تم تعليق تنفيذ الاضراب بعد تدخل المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت احمد العنزي والاتفاق على بحث جميع طلبات موظفي الإدارة والعودة الى التفاوض مع القائمين عليها بشأنها.





واوضحت انه تم الاتفاق على بحث جميع مكتسبات الموظفين "المستحقة" والعودة الى طاولة المفاوضات مع رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح وبحضور جميع المعنيين في الادارة "لإقرار المطالب المستحقة".





من جانبه قال المدير العام لـ (الطيران المدني) يوسف الفوزان انه تم الاتفاق مع (النقابة) على الاجتماع غدا (اليوم) لـ "مناقشة الموضوعات التي تهم موظفي الادارة" وذلك وفقا لما قالته صحيفة 25 فبراير الكويتية.





واكد الفوزان اهتمام الادارة بكل ما من شأنه المحافظة على مكتسبات وحقوق جميع الموظفين "المشروعة" بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالفائدة على سمعة مطار الكويت الدولي.





في هذا الصدد قال المدير العام لـ (القوى العامة) احمد الموسى ان (الهيئة) اجتمعت في وقت سابق من اليوم مع رئيس مجلس ادارة نقابة الطيران المدني جابر العازمي وتم الاتفاق على تعليق الاضراب المقرر غدا.





واوضح الموسى ان الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي حسين العازمي تناول اسباب اضراب منتسبي الادارة.





وأفاد بأن الاجتماع انتهى بنتائج ايجابية من ضمنها تعليق الاضراب والاجتماع مع الادارة العامة للطيران المدني لبحث مطالب موظفي الإدارة .





واثنى الموسى على الموقف المسؤول من النقابة رئيسا واعضاء بغية تغليب المصلحة العامة ورقي دورهم في هذا الجانب مشيدا بتفهم الادارة العامة للطيران المدني على تبني مطالب منتسبيها المشروعة.



