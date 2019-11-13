استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

يواصل طيران الاحتلال الاسرائيلي قصفه فجر وصباح اليوم الاربعاء، مجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.





وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن القصف ادى الى استشهاد مواطن فلسطيني وعدد من الاصابات في قصف اسرائيلي وسط قطاع غزة، مشيرة الى انه تم نقل الشهيد والجرحى الى مشفى شهداء الأقصى بدير البلح.





وأفادت وكالة "معا" بان طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد أرضا زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة اضرارا مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.





كما قصفت الطائرات الاسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.





وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعليق العمل فيها والغاء الامتحانات حى اشعار اخر، فيما قررت وزارة التربية والتعليم مواصلة تعطيل العمل في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة غوث وتشغل اللاجئين.



