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منوعات

انفجار هاتف يودي بحياة عامل هندي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:08 ص
انفجار هاتف
انفجار هاتف
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محمود نوفل
في حادث مأساوي أثار تعاطفا واسعا بمنطقة جاغاتسينغبور في ولاية أوديشا الهندية، ادى انفجار هاتف ذكي أثناء شحنه إلى مقتل صاحبه الذي كان نائما بالقرب منه.

وذكر موقع "بي جي آر" الهندي أن الهاتف انفجر أثناء شحنه، بينما كان صاحبه (22 عاما) غافيا حسبما أفادت به الشرطة.

ذاك الانفجار أودي بحياة " كونا برادهان" صاحب الاثنان والعشرون ربيعا ، والذي ترجع اصوله الي قرية رانبور في منطقة نياغار، حيث كان يعمل كعامل في بناء معبد جاغاناث في باراديب.

وعلي الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة للتعرف على السبب الدقيق للوفاة دون التعرف على طراز الهاتف الذكي، الذي انفجر وخلف دخانا هائلا في الغرفة.

وشهدت كازاخستان حالة مماثلة قبل أيام، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، مصرعها إثر انفجار هاتفها الذكي على وسادتها.

وقالت شرطة المحلية حينها، إن الهاتف انفجر أثناء شحنه بعدما ارتفعت درجة حرارته.
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