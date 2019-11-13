مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، عن قتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، اليوم الأربعاء، نتيجة انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الداخلية بالعاصمة الأفغانية كابول.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي- في تصريح نقلته قناة "طلوع" الأفغانية- إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 7:25 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة قصبة بالعاصمة، مشيرا إلى أنه "لم يتم تطهير المنطقة المستهدفة".



وأفاد أحد شهود العيان بأن الانفجار ألحق أضرارا بعدة سيارات في المنطقة، و"تم نقل الضحايا بواسطة سيارات الإسعاف".



ويتمركز قسم مكافحة المخدرات والعديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية في موقع الانفجار، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن تفجير السيارة.