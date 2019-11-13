ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل وإصابة 14 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:06 ص
نفجار سيارة مفخخة
نفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية
Advertisements
أ ش أ
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، عن قتل 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، اليوم الأربعاء، نتيجة انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الداخلية بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي- في تصريح نقلته قناة "طلوع" الأفغانية- إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 7:25 صباح اليوم بالتوقيت المحلي في منطقة قصبة بالعاصمة، مشيرا إلى أنه "لم يتم تطهير المنطقة المستهدفة".

وأفاد أحد شهود العيان بأن الانفجار ألحق أضرارا بعدة سيارات في المنطقة، و"تم نقل الضحايا بواسطة سيارات الإسعاف".

ويتمركز قسم مكافحة المخدرات والعديد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية في موقع الانفجار، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن تفجير السيارة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: البنت لازم تكون ناعمة وبحب الراجل الأسمر مش النحنوح.. فيديو

لماذا نهى الرسول عن خروج الأطفال وقت المغرب إلى العشاء

استشاري طب نفسي: البعض تعامل مع شقيق هيثم أحمد زكي بعنف وحقد.. فيديو

سنسلط الضوء عليه لحرقه وكشفه أمام الناس.. الباز يكشف عن الجوكر المصري.. فيديو

هذا الذكر يحبه الله ردّده بعد الرفع من الركوع.. علي جمعة يكشف عنه

محمد صلاح أقوى من اتحاد الكرة.. ناقد رياضي يكشف بالأدلة ضعف المنظومة الرياضية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام

مكيف يتسبب في وفاة طفلة بـ كندا

إغلاق الشواطئ الفرنسية بعد امتلائها بـ طن كوكايين قادمة من المحيط