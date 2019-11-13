شرطة هونج كونج تعزز إجراءاتها الأمنية تحسبا لوقوع أعمال عنف

عززت الشرطة في هونج كونج، من إجراءاتها الأمنية في جميع أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، وذلك تحسبا لوقوع المزيد من أعمال العنف بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت الليلة الماضية بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم إغلاق العديد من محطات المترو والسكك الحديدية بعد أن قام المتظاهرون بتخريب عربات القطارات، مشيرة إلى أنه تم أيضا تعليق المحاضرات في الجامعات ونصح أولياء أمور طلاب المدارس بإبقاء أطفالهم في المنازل.



وكانت قوات الشرطة قد اشتبكت مع المتظاهرين في مناطق متعددة الليلة الماضية أبرزها في محيط الجامعة الصينية في هونج كونج ، وظل الوضع متوترا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وقد حذر مسئول بارز في الشرطة من أن المحتجين يقومون بأعمال وصفها بـ "المجنونة"، كما حذر من أن هونج كونج أصبحت على وشك الانهيار التام بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات.



يشار إلى أنه تم نشر مجموعات من شرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء هونج كونج والمناطق النائية في محاولة لاحتواء عنف جديد، ذلك في الوقت الذي يستعد فيه طلاب الجامعة الصينية للدخول في مواجهات جديدة مع الشرطة.



وألقت الشرطة القبض على أكثر من 3500 شخص منذ أن بدأت الاحتجاجات في يونيو الماضي بسبب قانون مقترح يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيا إلى الصين لمواجهة المحاكمات بها.



ويحتج المتظاهرون في الشوارع على ما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونج كونج بما في ذلك نظامها القانوني وسياساتها، لكن الصين تنفي هذا الاتهام.

