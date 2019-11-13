ميسي ممنوع من دخول إسرائيل.. تفاصيل

تناولت الصحف العبرية ووسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، نبأ منع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من دخول إسرائيل.





وأبلغ اتحاد كرة القدم الارجنتيني، منظمي مبارة الارجنتين والباراجوي، بإلغاء المباراة في حال استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حتى يوم غدٍ الخميس.





ومن المقرر إقامة المباراة على ملعب "بلومفيلد" في تل أبيب الاثنين القادم، وكان من المقرر أن يصل منتخب الاورجواي يوم السبت المقبل.





كما كان من المقرر أن يصل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه قبل موعد المبارة بيوم واحد ولكن المباراة أصبح مشكوك في إقامتها بسبب التصعيد الحالي.





وكانت الارجنتين قد ألغت قبل سنة ونصف مباراة ودية مع إسرائيل، بسبب الأوضاع الأمنية.



