بعد كلمات عون.. انتشار لـ الجيش اللبناني على طريق القصر الجمهوري

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام الأربعاء، بأن الجيش اللبناني انتشر بشكل مكثف على طريق القصر الجمهوري، واتخذ تدابير أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ.



يأتي ذلك بعد حديث الرئيس اللبناني ميشال عون مع وسائل إعلام لبنانية، والذي حذر فيه مما وصفها بكارثة، في حال استمرار الاحتجاجات بشكلها الحالي، لافتا إلى أنه دعا المتظاهرين للحوار لحل الأزمة، دون تلقي أجوبة منهم.



وكان محتجون قطعوا الطرقات في مختلف المحافظات اللبنانية، فيما شهدت البلاد إغلاقا عاما في جميع المؤسسات والرسمية والخاصة، صباح اليوم الأربعاء.



كما أغلق المتظاهرون العديد من الطرق في مدن عدة بدءا من بيروت، وصولا إلى البقاع وصيدا وطرابلس وغيرها.