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أخبار العالم

ضرب إسرائيل بـ الكورنيت.. حركة الجهاد تنتقم لـ بهاء أبو العطا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:22 ص
ضرب إسرائيل بـ الكورنيت
ضرب إسرائيل بـ الكورنيت
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سمر صالح
أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخا من طراز كورنيت صوب آلية عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء شرق جباليا شمال قطاع غزة. 

وقال شهود عيان: إن دوي انفجار كبير نجم عن إطلاق الصاروخ نحو الآلية العسكرية الإسرائيلية، فيما أطلقت الدبابات قنابل دخانية للتغطية على الآلية المصابة. 

وكان جيش الاحتلال تحدث عن حدث أمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة دون إعطاء تفاصيل. 

وقالت قناة فلسطين اليوم، إن المقاومة أطلقت صاروخًا موجها تجاه إحدى آليات جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، دون معلومات عن وجود خسائر لدى الاحتلال. 

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استشهاد "خالد معوض سالم فراج"" 38 عامًا " أحد قادتها بلواء الوسطى من قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس نعت اربعة من اعضائها استشهدوا في القصف الإسرائيلي على شمال قطاع غزة، وهم زكي غنام 26 عاما ، ابرهيم الضابوس 26 عاما، والشهيدين عبد السلام أحمد 28 عامًا وعبد الله البلبيسي. 

واستشهد 12 فلسطينيًا منذ يوم امس حتى اللحظة في العدوان المتواصل على قطاع غزة.
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