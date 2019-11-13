حنون وعاطفي وصريح... حظك اليوم الأربعاء من برج الحوت

مولود برج الحوت حنون وعاطفي وصريح متفهم لآراء من حوله، وهو من مواليد الأبراج المائية.





وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد ،حظك اليوم لمواليد برج الحوت اليوم الأربعاء 13/11/2019 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









برج الحوت:





مهنيًا: قد يضعك هذا اليوم في موقف مُربك فلا تنجرف وراء الانفعالات. لا تفصح عن كل ما يجول في رأسك ولا سيّما إذا كان الأمر سلبيًّا





عاطفيًا: لا تترك الفراغ العاطفي يسيطر عليك وحاول أن تخرج منه. عليك أن تعمل بجهد أكبر كي تنجح علاقتك بمن تحب



