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منوعات

دراسة: التأمل يساعد على تفادي ارتكاب الأخطاء

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت دراسة طبية أمريكية نشرت نتائجها فى مجلة "العلوم الدماغية"، بأن ممارسة جلسات التأمل بين الحين والآخر تساعد الإنسان على أن يصبح أقل عرضة لارتكاب الأخطاء.

وقال "جيف لين"، أستاذ علم النفس فى جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، إنه من المدهش أننا تمكنا من رؤية كيف يمكن لجلسة واحدة من التأمل الموجه أن تحدث تغييرات فى نشاط الدماغ، وجعل الإنسان ينتبه لداخله في عقله وجسده ومراجعة نفسه والتعلم من الأخطاء وعدم تكرارها.

وأوضح أن التأمل الذي يساعد الإنسان على تجنب الوقوع في الأخطاء.
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