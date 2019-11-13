طقس معتدل.. تعرف على درجة الحرارة وسرعة الرياح في كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، طقسًا مستقرًا ومعتدلًا، وسجلت درجة الحرار 27 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 51%، بينما شدة الرياح وصلت إلى 5 كيلو متر / ساعة.



وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ بتطهير بالوعات الصرف الصحي والاستعداد التام من قبل كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق للتغييرات المناخية المحتملة خلال نوة المكنسة التي تشهدها البلاد وتتأثر بها المحافظات الساحلية.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أشارت إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الثلاثة أيام المقبلة.

