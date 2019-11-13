السعودية توجه رسالة قوية لـ إيران والجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. أهم عناوين الصحف السعودية

مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم أمن واستقرار اليمن

أرامكو تعلن: بداية الاكتتاب للأفراد ١٧ نوفمبر الجاري

آنيز" تعلن نفسها: أنا رئيسة لبوليفيا

جامعة الدول العربية تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة





تناولت الصحف السعودية الصادرة، اليوم الأربعاء، عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، والتي كان على رأسها تجديد دعم المملكة أمن واستقرار اليمن، فضلا عن الإدانة العربية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.





وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة.





وجدد مجلس الوزراء ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، مؤكدا مواصلة الجهود لدعم الجمهورية اليمنية بما يحقق أمنها واستقرارها، مثمنًا حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.





وأشارت صحيفة عكاظ إلى استفزاز إيران للعالم، وذلك ببدء تخصيب اليورانيوم والانقلاب على الأنظمة، قائلة إن النظام الإيراني دأب على خرق الاتفاقيات والقوانين الدولية ونشر الطائفية ودعم المليشيات الإرهابية في المنطقة والعالم، وفي أحدث خرق للاتفاق النووي، أعلنت طهران أنها تقوم بتخصيب اليورانيوم حتى 5% واستئناف التخصيب في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الذي قوبل بإدانات عالمية، مطالبة إيران بالتخلي عن سلوكها الأرعن والالتزام بالاتفاقيات.





واستنكر مجلس الوزراء السعودي، أمس، استمرار إيران بالخداع والمراوغة في ما يخص برنامجها النووي، مؤكدا ضرورة مطالبة إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترام حصانات وامتيازات مفتشيها، معلنة دعمها وتقديرها لجهود الوكالة.





ووفقًات لصحيفة "سبق"، أعلنت شركة أرامكو السعودية، فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة والتي تبدأ من 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر.





فيما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي 28 نوفمبر.





وفي الشأن العربي، أفادت جريدة الرياض، بإدانة جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني، والذي ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى.





وحملت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة من العدوان، بارتكابها جريمة نكراء فجر هذا اليوم بكل نتائجها وتداعياتها.





كما أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم.





ودعا السلمي، المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.





وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "سبق"، أن النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ البوليفي "جانين آنيز" أعلنت نفسها رئيسة انتقالية للبلاد، خلال انعقاد جلسة للكونجرس لم يكتمل فيها النصاب القانوني.





وتم استدعاء النواب إلى جلسة للمصادقة على استقالة الرئيس إيفو موراليس، وتأكيد تعيين "آنيز" البالغة 52 عامًا رئيسة انتقالية.





كما اهتمت بإعلان آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أن اللجنة ستعقد جلسات علنية على مدى 3 أيام الأسبوع المقبل؛ في إطار تحقيقها بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب.



