طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تأخر إنهاء مشروعات الصرف بقريتي ناهيا والعسيلي

قدّم المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الاسكان السابق طلب إحاطة عاجل موجهًا للدكتور وزير الإسكان والمرافق، والمهندس رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقريتي " ناهيا والعسيلي"، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه طالت مدة تنفيذه، وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.



وأكد النائب " علاء والى " فى بيان صحفى له أن هذا المشروع تم البدء فيه منذ قرابة الـ 11 عام وحتى الآن لم يتم الإنتهاء منه وتسليمه محطتى الصرف الصحى للقريتين حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين من عدم وجود خدمة الصرف الصحى بهذه المنطقة وتلبية مطالبهم المشروعة، نظرًا لتسرب مياه الصرف في الشوارع وخطورة هذا الأمر في اختلاطها بمياه الشرب حفاظًا على صحة المواطنين.



وطالب المهندس علاء والي، نائب كرداسة، وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من محطتي الصرف الصحي بقريتي "ناهيا والعسيلي" بكرداسة ودخولهم الخدمة.