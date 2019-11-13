ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن تأخر إنهاء مشروعات الصرف بقريتي ناهيا والعسيلي

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
Advertisements
ماجدة بدوى
قدّم المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الاسكان السابق طلب إحاطة عاجل موجهًا للدكتور وزير الإسكان والمرافق، والمهندس رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي استنادًا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية بسبب تأخر الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقريتي " ناهيا والعسيلي"، وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه طالت مدة تنفيذه، وآن الأوان للانتهاء منها على أرض الواقع.

وأكد النائب " علاء والى " فى بيان صحفى له أن هذا المشروع تم البدء فيه منذ قرابة الـ 11 عام وحتى الآن لم يتم الإنتهاء منه وتسليمه محطتى الصرف الصحى للقريتين حتى الآن، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين من عدم وجود خدمة الصرف الصحى بهذه المنطقة وتلبية مطالبهم المشروعة، نظرًا لتسرب مياه الصرف في الشوارع وخطورة هذا الأمر في اختلاطها بمياه الشرب حفاظًا على صحة المواطنين.

وطالب المهندس علاء والي، نائب كرداسة، وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من محطتي الصرف الصحي بقريتي "ناهيا والعسيلي" بكرداسة ودخولهم الخدمة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مكيف يتسبب في وفاة طفلة بـ كندا

هنفطر إيه النهارده.. فول بالزبادى وجبنة بالبيض وسلطة بطاطس

توقف عن تناول السكر نهائياً.. إشارات يصدرها الجسم

استمرار حجز الوحدات السكنية بالإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعى" حتى 12 ديسمبر المقبل (تفاصيل)

بفستان قصير وبدون مكياج..لقاء الخميسي تبهر متابعيها

في مطار القاهرة.. هبوط اضطراري لطائرة قادمة من باريس لإنقاذ حياة راكب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين

بنتلي تطلق كونتينينتال GT بسقف من الصوف.. صور