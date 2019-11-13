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أخبار العالم

ذا ناشيونال: مصر والإمارات.. صداقة قوية منذ ما يقرب من نصف قرن.. صور

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 10:47 ص
الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي
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قسم الخارجي
سردت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية، والتي سبقت الوحدة، وتأسيس الإمارات السبع كأمة واحدة عام 1971.

وقالت الصحيفة إن السيدة أم كلثوم، طارت من القاهرة إلى أبي ظبي قبل أيام قليلة من يوم الوحدة في 2 ديسمبر 1971، حيث أحييت عدة حفلات في العاصمة الإماراتية، وقدرها آنذاك الشيخ زايد، عبر منحها قلادة أثرية رائعة من لآلي الخليج العربي.

وعقب هذه الحفلات بأيام، قبلت منظمة الأمم المتحدة، رسميا، بالإمارات كعضوة، لتكون مصر من أوائل الدول التي اعترفت بالإمارات.

وقالت القاهرة في ذلك الوقت: "إن حكومة جمهورية مصر العربية على يقين من أن الأمة العربية الشقيقة الجديدة ستساهم في مسيرة الأمة العربية نحو رفاهها وكرامتها وازدهارها".

والتقى الشيخ زايد آنذاك بالرئيس الراحل أنور السادات في القاهرة عام 1970 ، ومرة أخرى عام 1971.

وكرد لهذا الأمر، وقفت الإمارات إلى جانب مصر أثناء حرب أكتوبر 1973، عقب تأكيد الشيخ زايد بأن جميع موارد الإمارات قد وضعت تحت تصرف الرئيس الراحل أنور السادات.

وتابعت الصحيفة أن العلاقات بين مصر والامارات استمرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع تبادل الاهتمام والقلق بشأن القضايا الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب، والتهديد من الجماعات المتطرفة مثل داعش وإيران.

كما أبرزت تصريح ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في القاهرة عام 2016، والذي وصف فيه دور مصر بالمنطقة بالمحوري.

وفي العام الماضي، أجرى الشيخ محمد بن زايد زيارات عديدة لمصر. وفي مارس ، شرع ولي العهد الإماراتي في زيارة استمرت يومين.

كما لخص الشيخ محمد بن زايد خلال زيارة رسمية أخرى في شهر مايو، ما يقرب من نصف قرن من الصداقة والتعاون. قائلا: "إنها علاقة تتطور وترتكز على أسس عميقة في التاريخ وتخدم مصلحة البلدين وشعبهما".
ذا ناشيونال: مصر والإمارات.. صداقة قوية منذ ما يقرب من نصف قرن.. صور
ذا ناشيونال: مصر والإمارات.. صداقة قوية منذ ما يقرب من نصف قرن.. صور
ذا ناشيونال: مصر والإمارات.. صداقة قوية منذ ما يقرب من نصف قرن.. صور
ذا ناشيونال: مصر والإمارات.. صداقة قوية منذ ما يقرب من نصف قرن.. صور
ذا ناشيونال: مصر والإمارات.. صداقة قوية منذ ما يقرب من نصف قرن.. صور
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