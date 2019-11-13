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برلمان

برلماني: التوجه نحو الموانئ الخضراء يساهم في الحفاظ على البيئة وتطوير النقل البحري

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:34 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن توجه مصر نحو إنشاء موانئ خضراء قليلة التأثير السلبي على البيئة وتراعي جميع الاعتبارات البيئية في كل مراحل الإنشاء والتشغيل، يؤكد صدق الإرادة المصرية على مستوى احترام البيئة والحفاظ عليها، ويساهم في تحسين درجة الأداء البيئي ويقلل من المشكلات التي تنجم عنها في نفس الوقت، إضافة إلى أنه يعد نموذجا للتنمية المستدامة للموانئ وتعود فوائده بالنفع الاقتصادي على الدولة والمجتمع.

وأوضح محمد عبد الله زين الدين في بيان اليوم الأربعاء، أن الدولة تسعى لتصبح مركزا للتجارة العالمية، وأن إنشاء أول ميناء أخضر في القارة يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ وتطوير النظم البيئية يغير صورة مصر أمام العالم، ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقا لإنجازات أخرى.

وذكر أن هناك توجها عاما لمصر نحو وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

وأضاف أنه على الموانئ المصرية اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات اللازمة لتغيير تصنيفها من موانئ رمادية إلى موانئ خضراء، من خلال مراعاة الاشتراطات البيئية في جميع العمليات المتعلقة به، ما يساهم في زيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين وبالأخص الأجانب، فضلا عن المساهمة في رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وشركائها التجاريين ودعم ملف التصدير.
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