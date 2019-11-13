برلماني: معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية متهالكة ولا تتوافق مع رقمنة العملية التعليمية

تقدم النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي حول تهالك معامل الحاسب الآلي بمعظم المدارس الحكومية المصرية، بالشكل الذي يؤثر سلبًا على خطط الوزارة لرقمنة العملية التعليمية، بإدخال نظام الإمتحان الإلكتروني واستخدام الطلاب للتابلت أثناء الدراسة.



وأكد بركات فى بيان صحفى له أن معامل الحاسب الآلي تحولت إلى مجرد ديكور بالمدارس، نظرًا لتهالك الأجهزة والشاشات الإلكترونية وعدم تناسبها مع أعداد الطلاب، بالإضافة إلى إهمال المدرسين بحصص الحاسب الآلي، وعدم قدرة الطلاب على استخدام تلك الأجهزة.



وأضاف أن أجهزة الحاسب الآلي بالمدارس إما أنها تعطلت بسبب عدم الصيانة، أو أصابها التلف نتيجة عدم الاستخدام، أو مشونة فى كراتينها داخل المعامل خوفا عليها من التلف ويتم تدريس المادة نظريا.



وطالب النائب بحصر أعداد أجهزة الكمبيوتر الموجودة بالمدارس وتصنيف مدى جاهزيتها للاستخدام والتأكد من قدرة وجاهزية مدرسي الحاسب الآلي لتعليم الطلاب، بالإضافة إلى تزويد المدارس بأعداد كافية من الأجهزة إذا أردنا للمنظومة الجديدة النجاح.

