تركيا_تصدر_داعش_لاوروبا يشعل تويتر.. ومغردون: معروف خططهم الخايسة

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاجا بعنوان #تركيا_تصدر_داعش_لاوروبا، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي "تويتر"، وذلك بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل إعادة مسلحى داعش الموقوفين لديها إلى أوروبا، داعيًا الاتحاد إلى إعادة النظر فى مواقفه من أنقرة.



وجاءت أبرز التعليقات..



وين الجديد من زمان معروف خططهم الخايسة

أردوغان وربعه

#تركيا_تصدر_داعش_لاوروبا



لم تكتف الحكومة التركية بإمداد تنظيم داعش بالسلاح فقط بل زادت في تعاملاتها ودعمها لتشتري النفط منهم لتكون أهم مشترٍ لداعش ووسيلة لتدفق الأموال بشكل مستمر

#تركيا_تصدر_داعش_لاوروبا



#تركيا_تصدر_داعش_لأوروبا أعمال إجرامية وتاريخ مليء بالتطرف والإرهاب يحمله أردوغان

الآن يصدر الدواعش اللي عنده لأوروبا والعالم بعد ما قتلوا البغدادي واحد من تلاميذه