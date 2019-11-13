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تعليم

ننشر شروط التقديم لمسابقة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة| خدمات

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أطلقت جامعة القاهرة مسابقة "ريادة الأعمال" لطلاب جامعة القاهرة لتقديم مشروعاتهم الريادية في مختلف المجالات، بحيث يوظف الطلاب مشروعاتهم في ضوء دراستهم لمقرر ريادة الأعمال؛ والذي تم إقراره هذا العام على طلاب الجامعة، وذلك في إطار رؤية جامعة القاهرة لتصبح إحدى جامعات الجيل الثالث، وسعيها المستمر في تطوير العقل المصري وتغيير طرق تفكير الطلاب.

وينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى شروط التقديم للمسابقة وفقا لما أعلنته الجامعة:

* أن تكون الفكرة مبتكرة.
* يكون المشروع ذا أهمية على المستوى القومي ويمكن الاستفادة منه.
* أن يقدم الطالب عرضًا لمشروعه أمام لجنة الإرشاد الأكاديمي.
* الالتزام بالأمانة العلمية وأخلاقيات وقواعد البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية فيما يتم اقتباسه.
* عدم الاعتماد على أي مادة علمية أو أدبية مجهولة المصدر من الإنترنت.
* ألا يكون المشروع قد تم تقديمه من قبل لجهة أخرى.
* ألا يكون سبق له الحصول على جوائز.
* تقديم المشروعات يكون بالإدارة العامة لرعاية الشباب في موعد أقصاه شهر بعد انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، ثم يتم بعدها تقييم المشروعات المقدمة.

ويحصل الطالب صاحب المشروع الفائز على مكافأة مالية تتراوح قيمتها من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يشاركه فيها الأستاذ المشرف، وشهادة تقدير تثبت حقوق الملكية الفكرية لمشروعه.
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