عقوبة السرقة.. شقيقان يطعنان ويضربان بائعا حتى الموت ويلقيان جثته بالشارع في القناطر

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور علي جثة بجوار ترعة بقرية ذات الكوم مركز منشأة القناطر، حيث تبين انها لبائع متجول وان عامل جراج تخلص منه لسرقته توك توك.





تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا بالعثور علي جثة بجوار ترعة ذات الكوم، انتقلت قوة امنية وتبين من الفحص انها لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر يرتدي تيشرت زيتي وبنطلون جينز ومصاب بعدة طعنات و جرح غائر بالرأس.





شكل اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة حيث تم نشر أوصاف الجثة للتعرف عليها.





وأشارت التحريات ان معلومات وردت لرئيس وضباط مباحث إمبابة تفيد أن شخص بذات الاوصاف تم ضبطه بمعرفة الأهالي بمنطقة القومية العربية أثناء هروبه بتوك توك قام بسرقته من چراچ بمنطقة الحفرية وان أصحاب الجراج اصطحبوه معهم ولم يظهر مرة أخرى.





تم استدعاء عامل الجراج ٣١ سنة ومقيم أوسيم وبمواجهته ايد ما جاء بالتحريات وقرر أن ذلك الشخص قام بسرقة توك توك فقام ملاحقته حتى منطقة القومية حيث تمكن بمساعدة الأهالي من ضبطه وعقب عودته الجراج تعدى عليه ضربا باله حادة و مطواه إلا أنه فارق الحياة فقام بمساعدة شقيقية بنقله و التخلص من الجثة بجوار الترعة.



