تقارير تونسية: اصابة كشريدة في معسكر نسور قرطاج

أكدت تقارير تونسية اصابة وجدي كشريدة مدافع فريق النجم الساحلي في معسكر منتخب تونس المقام حاليا استعدادا للمشاركة فى تصفيات امم افريقيا بالكاميرات 2021.



وتأكد غياب اللاعب عن الملاعب لمدة شهر بناءا على تعليمات الجهاز الطبي للفريق التونسي.



وافادت أنه تأكد غياب وجدى كشريدة عن لقاء الاهلي يوم 30 نوفمبر الجارى فى إطار الجولة الأولى بدور المجموعات فى دورى ابطال افريقيا..

