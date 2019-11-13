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أخبار العالم

مصادر: مساعدو ترامب ينصحونه بعدم إقالة القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:09 ص
الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
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أ ش أ
قالت ثلاثة مصادر مُطلعة إن كبيري مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسدوا له النصيحة بعدم إقالة القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ونصحوه بالتروي في اتخاذ هذه "القرار الخطير"، بعد أن ظل لأسابيع يهدد بإقالته.

وأوضح اثنان من المصادر، بحسب ما نقلت عنهما صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن ترامب كان قد أعرب عن غضبه بوجه خاص إزاء تصريح مولفاني في مؤتمر صحفي في الـ17 من أكتوبر الماضي، عندما أثار الأخير دهشة مساعدي البيت الأبيض بتصريحه بأنه تم تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا من أجل الضغط على حكومتها لفتح باب تحقيقات قد تعود بالنفع على الرئيس الأمريكي سياسيًا.

فيما أصدر مولفاني بيانا في وقت لاحق أوضح فيه أن وسائل الإعلام أساءت فهم تعليقاته التي أدلى بها لمصادر تليفزيونية.

وأضافت المصادر أن كبار مستشاري ترامب حذروه من أن إقالة مولفاني في مثل هذا التوقيت الحرج قد تكون تنطوي على مخاطر تتعلق تحقيقات مساءلته، وذلك لأسباب ترجع إلى أن مولفاني قد اضطلع بدور أساسي في قرار تجميد المساعدات الأمريكية لأوكرانيا وبسبب الاضطراب الذي قد يثيره استبدال واحد من أكبر مساعدي ترامب.

من جانبهم، رفض مسئولو البيت الأبيض طلبا الليلة الماضية للتعليق على هذا الأمر.

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