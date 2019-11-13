بعد إجراءات عزله.. ترامب يتولى رئاسة حكومة إسرائيل بهذه الطريقة (فيديو ساخر)

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ساخرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهكم خلاله على إجراءات عزله ويعلن توليه رئاسة حكومة إسرائيل، حيث تصل نسبة تأييده في تل أبيب إلى 98%.



وسخر ترامب من إمكانية عزله عن الحكم في الولايات المتحدة، معربًا عن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل أمام حشد ذي أغلبية يهودية أثناء فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية.



وقال: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".



وتطرق ترامب إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في إسرائيل.



وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حول قطاع غزة، واصفًا إياه "أمرًا مجنونا"، وأكد أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة عن كثب.