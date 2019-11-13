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توك شو

أبو العينين: يجب وضع خطة لإعداد مصر لتصبح دولة صناعية متقدمة.. فيديو

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:07 ص
محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
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قسم التوك شو
قال "محمد أبو العينين"، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن قضية التنمية الصناعية، تعد من الموضوعات المهمة المطروحة في جلسة من الجلسات التي تعقد على هامش قمة مصر الاقتصادية.

وأضاف "محمد أبو العينين"، خلال ترأسه جلسة مستقبل الصناعة المصرية بقمة مصر الاقتصادية، أن هناك خطة يجب وضعها بشكل محكم لإعداد مصر لتصبح دولة صناعية متقدمة، وأي الأساليب المتبعة ودور الدولة والقطاع الخاص في هذه الخطط.

وطرح رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي رؤية جديدة تتضمن توجيه دعوة لكبرى صناع العالم في مصر لمناقشة الفرص المتاحة على أن يتم تسجيلها باتفاقيات ومزايا خاصة تشمل جميع القطاعات، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال استخدام كل الكفاءات والخبرات المتاحة لدراسة متطلبات السوق العالمية لتناسب مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد أن تجربة المناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة أثبتت نجاحا في العديد من الدول، ومحاولة نقلها إلى مصر شراكات استثمارية عالمية للتوطين على أرض مصر باسم الدولة المصرية، ما يجعل ذلك فرصة وبوابة للسوق الأفريقية، تقوم فكرتها على سن قوانين ومزايا خاصة بها، وتخصيص صناعة محددة لكل إقليم داخل مصر.
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