ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تفاصيل علاقة الجزيرة القطرية بـ عادل الحسني القيادي في تنظيم القاعدة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
في تقرير جديد أعدته مؤسسة "ماعت" تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة عن القيادى الإرهابي بتنظيم القاعدة عادل الحسني، وهو أحد من أخطر العناصر الإرهابية ، وعلاقته بقطر، لتهديد استقرار اليمن، من خلال توفير الدعم الكامل له، وتلميعه عبر قناة الجزيرة القطرية، لمهاجمة الدول العربية وعلى رأسها الأمارات والسعودية، وإطلاق التهديدات عبر منبر الجزيرة القطرية للدول العربية وتهديد استقرار اليمن. 

وكشف التقرير مسيرة الإرهابي عادل الحسني، وشقيقه القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، والذى ساعده في الهروب من اليمن والوصول إلى قطر، والعمل على توفير الدعم له واستضافته بشكل مستمر عبر شاشة الجزيرة القطرية، لاطلاق التهديدات ضد التحالف العربي لدعم الشرعية، وخطاباته التهديدية ضد التحالف وتهديد الاستقرار في اليمن، كما رصد التقرير، العلاقات التى تربط القيادى الارهابي بمسئولين في قطر، وعلاقته الوطيدة بقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي .

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقعوا في بعض.. تقرير يكشف لأول مرة الخلافات بين تركيا وقطر

من الـ50 دولارا إلى نبع السلام.. قطر كلمة السر في أزمة سوريا

ترشيحاتنا

4 حالات لازم تبلغ شركة الكهرباء عنها.. اعرف التفاصيل

برسائل غامضة - واضحة| هل تعلن أصالة انفصالها عن طارق العريان؟

تبدأ مساء اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة على البلاد

بعد استبعاده بسبب الإصابة.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

وداعأ لشعار السيستم واقف... تعرف على مزايا القمر الصناعى طيبة 1 .. فيديو

الأهلي يحدد موعد الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين