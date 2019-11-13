تفاصيل علاقة الجزيرة القطرية بـ عادل الحسني القيادي في تنظيم القاعدة

في تقرير جديد أعدته مؤسسة "ماعت" تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل جديدة عن القيادى الإرهابي بتنظيم القاعدة عادل الحسني، وهو أحد من أخطر العناصر الإرهابية ، وعلاقته بقطر، لتهديد استقرار اليمن، من خلال توفير الدعم الكامل له، وتلميعه عبر قناة الجزيرة القطرية، لمهاجمة الدول العربية وعلى رأسها الأمارات والسعودية، وإطلاق التهديدات عبر منبر الجزيرة القطرية للدول العربية وتهديد استقرار اليمن.





وكشف التقرير مسيرة الإرهابي عادل الحسني، وشقيقه القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، والذى ساعده في الهروب من اليمن والوصول إلى قطر، والعمل على توفير الدعم له واستضافته بشكل مستمر عبر شاشة الجزيرة القطرية، لاطلاق التهديدات ضد التحالف العربي لدعم الشرعية، وخطاباته التهديدية ضد التحالف وتهديد الاستقرار في اليمن، كما رصد التقرير، العلاقات التى تربط القيادى الارهابي بمسئولين في قطر، وعلاقته الوطيدة بقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي .



