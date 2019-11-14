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برلمان

شيماء شحاتة: الجهاد الوطني كان شرارة بدء أكبر حركة شعبية في التاريخ

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 02:55 ص
شيماء شحاتة، سكرتيرة
شيماء شحاتة، سكرتيرة الهيئة الوفدية
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وصفت شيماء شحاتة، سكرتارية الهيئة الوفدية بحزب الوفد، عيد الجهاد بأنه فاتحة النهضة للشعب وذلك ليعبر عن نفسه ويملك إرادته، مؤكدة أنه شرارة البدء لأكبر حركة شعبية فى التاريخ حيث جمع الشعب المصرى توكيلات من كل ربوع مصر لنصرة سعد زغلول.

وأضافت شيماء شحاتة، سكرتيرة الهيئة الوفدية، فى بيان صحفى، أن ذكرى أحداث عيد الجهاد ساهمت بعد ذلك فى أن يكون لمصر دستور تقره لجنة تمثل الشعب، إضافة إلى فتح الباب لأكبر ثورة شعبية تعتبر الثورة الوحيدة فى القرن الماضى التى امتزج فيها الهلال مع الصليب وتقدم المثل فى الوحدة الوطنية والمواطنة لتكون الوحدة الوطنية من أهم الإنجازات التى قدمها سعد زغلول للعالم.

وأكدت سكرتارية الهيئة الوفدية، أن هناك إيمانًا بقدرة الوفد على قيادة الشارع السياسى، ليكون محفزًا للدولة المصرية لحل مشاكل الإنسان والحفاظ على حقوقه، مشيرة إلى أن هناك تخطيطًا للمستقبل والتحرك للأمام، وذلك لامتلاك رؤية عصرية وتنظيم قادر على التواصل والتعبير الجيد الممتزج بآمال المواطنين وطموحاتهم نحو دولة المواطنة والتسامح والقانون والعلم والتنمية للشعب المصرى.
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