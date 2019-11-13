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فن

صبرى فواز يكشف عن دوره في مسلسل الملاك

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:21 م
صبرى فواز ومحررة
صبرى فواز ومحررة صدى البلد
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شيرى نبيل
قال الفنان صبري فواز إنه يحضر لمسلسل جديد بعنوان " الملاك "من تأليف حسان الدهشان، وإخراج إبراهيم فخر، بطولة كريم فهمى، أيتن عامر، محمود عبد المغنى، أميرة العايدى، فراس سعيد، أسماء جلال.

تابع صبري فواز في تصريح لصدي البلد : نحن الآن في مرحلة التحضيرات أجسد شخصية "رجائى" رجل أعمال ومدير بنك، وهو "حد مش مريح" فالدور مختلف أحيانا طيب والعكس، أيضا تتعاطف معه في بعض المواقف وتكره في اخري.

وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.
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