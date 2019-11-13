بعد طول انتظار.. آبل تطرح MacBook Pro الجديد غدا.. صور

أشار تقرير نشرته وكالة بلومبرج "Bloomberg" الأخبارية، إلى أن جهاز MacBook Pro الذي يبلغ طوله 16 بوصة، والذي يشاع منذ عدة أشهر أنه سيصدر قريبًا، سوف يتم إطلاقه في وقت مبكر من يوم غد، مع بدء المبيعات على الفور خلال هذا الأسبوع.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، من المتوقع أن يبلغ سعر MacBook Pro الجديد، نفس تكلفة الطراز السابق منه الـ 15 بوصة، والذي يبدأ من 2399 دولارًا، هذا لأنه سيحل محل جهاز MacBook Pro الكلاسيكي بحجم 15 بوصة في تشكيلة أجهزة الكمبيوتر المحمول التابعة لشركة Apple.



وبصرف النظر عن شاشته الأكبر حجمًا مع حواف أقل سماكة، فإن جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة سيأتي لأول مرة بلوحة مفاتيح الفراشة المصممة لتكون أكثر موثوقية، من لوحات المفاتيح الآلية التي ظهرت على MacBooks منذ عام 2016.



وأوضحت وكالة بلومبرج أيضًا أن جهاز Mac Pro الراقي مصمم للإصدار في وقت ما في ديسمبر، لذلك بعد إطلاق iPhone 11 و 11 Pro و 11 Pro Max في أول الخريف، متبوعًا بإصدار سماعاتها اللاسلكية AirPods الجديدة في أواخر الشهر الماضي، حيث تختم شركة آبل أعمالها في نهاية 2019 بـ التركيز على أجهزة ماك.



