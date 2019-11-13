الاستشعار تحصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو للمرة العاشرة.. زهران: نسعى لتطبيق المعايير الدولية

الاستشعار عن بعد :

نسعى لتطبيق نظام الجودة على أنشطة الهيئة المختلفة

نمتلك انشطة ذات أهمية وطنية خاصة

وفد من شركة Russian Register وهيئة RVA الهولندية والـ ANAB الأمريكية لتقييم أنشطة الهيئة



استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من د. محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء حول حصول الهيئة على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (ISO9001-2015) للمرة العاشرة على التوالي.



أشار التقرير إلى أن المراجعة تمت خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الماضي، حيث قام وفد من شركة Russian Register والمعتمدة من هيئة RVA الهولندية والـ ANAB الأمريكية وهيئة الاعتماد الفيدرالي الروسي بمراجعة وتقييم أنشطة الهيئة.



وأشار د. بيومى زهران إلى أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تسعى إلى اتباع المعايير القياسية الدولية في إدارة أنشطتها المختلفة (البحثية والإدارية)، حيث تعتبر إدارة البحث العلمي شأنها شأن كل الأعمال‏،‏ بل من أشدها ارتباطا بنظم إدارة الجودة لحاجتها إلى الدقة والاتقان في استخراج النتائج وتفسيرها وتحليلها‏، مضيفا أن الهيئة تعتبر من الهيئات البحثية المرتبطة بالبرامج القومية للتنمية وخدمة المجتمع بالدولة فهذا يجعل لتطبيق نظام الجودة على أنشطتها المختلفة أهمية وطنية خاصة.





جدير بالذكر أنه تم منح الهيئة شهادة الأيزو 9001/2008 للمرة الأولى عام 2010 وكانت الهيئة أول الجهات البحثية والجامعات المصرية التي تحصل على هذا الإصدار.



وتستعد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول "طيبة -1" وذلك يوم 22 نوفمبر الجارى والذي يعد من أهم انجازات الاستشعار عن بعد:



وقال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إن هذا هو أول قمر مصرى يتم إطلاقه للاتصالات الفضائية والانترنت ويعتبر أول قمر في مثل هذه النوعية تملكه مصر، وهو يساهم في توفير بنية عريضة للاتصالات والانترنت في المناطق النائية والمنعزلة.



ونوضح تاريخ الاقمار الصناعية في مصر :



إيجيبت سات 1



أول قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد (خارج الخدمة حاليا)، تم تصنيع القمر بالتعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر ومكتب تصميم يجنوى الأوكراني وتم إطلاقه من على متن صاروخ دنيبر-1 في 17 إبريل 2007 من قاعدة باكينور لإطلاق الصواريخ بكازاخستان، فقد الاتصال به في 22 أكتوبر 2010 وتم استبداله بـ إيجيبت سات – 2.



إيجيبت سات 2



ثاني قمر صناعي مصري للاستشعار عن بُعد بعد القمر الأول إيجيبت سات (1) أطلق من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والتعاون مع روسيا الاتحادية وتم إطلاقه في 16 إبريل 2014 يأتي إطلاق القمر ضمن برنامج الفضاء المصري والذي يهدف إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء في مصر.



إيجيبت سات A



وفي فبراير الماضي أعلنت مصر نجاح عملية إطلاق القمر الصناعى المصرى الجديد "إيجيبت سات A" إلى مداره الخميس، لتبدأ مهمته فى دعم أغراض البحث العلمية والاستشعار عن بعد.



نايل سات 101



وهو أول قمر صناعي مصري كما أنه أول قمر صناعي مملوك لدولة أفريقية أو عربية. وهو قمر صناعي مخصص لأغراض الاتصالات الفضائية. خرج من الخدمة في شهر فبراير 2013.



ويعمل بدلًا عنه كل من الأقمار نايل سات 102 ونايل سات 103 ونايل سات 201.



نايل سات 201



أحد أقمار الجيل الثاني لأقمار النايل سات، أُطلق في الرابع من أغسطس من العام 2010، بهدف توسيع خدماته ليشمل بالإضافة إلى خدمات بث التليفزيون الرقمي وقنوات الراديو والتليفزيون عالي الجودة والتليفزيون ثلاثي الأبعاد.