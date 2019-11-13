الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه خلال عام 2020 لهذه الأسباب

تأثير تراجع أسعار الدولار على السياحة

زيادة أرباح قناة السويس بعد تراجع أسعار الدولار

أسباب تراجع أسعار الدولار

استمرار هبوط أسعار الجنيه حتى 2020

وسجلنحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي متراجعا بنحو قرش واحد عن سعر أمس، الثلاثاء.وعزز من انخفاضأمام الجنيه زيادةبنحو 28% لتبلغ حوالي 12.6 مليار جنيه، وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.وكذا زيادة إيراداتلمستوى قياسي خلال شهر أكتوبر 2019، حيث حققت أعلى إيراد شهرى بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالى حمولات صافية 108.9 مليون طن.كما أعلنعن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بواقع 227 مليون دولار لترتفع من 4.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار خلال يوليو إلى أغسطس 2019.وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى عن شهر أكتوبر 2019، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت نحو 766 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2019/2020، ليبلغ صافي الاحتياطات الاجنبية 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.ويتوقع خبراء اقتصاد لـ "صدى البلد" استمرار تراجعأمام الجنيه المصري دون مستوى 16 جنيها بنهاية عام 2019، بدعم استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية مع استمرار التوقعات بالانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020.