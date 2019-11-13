الدولار يواصل انخفاضه أمام الجنيه خلال عام 2020 لهذه الأسباب

يواصل الجنيه المصري أداءه الإيجابي أمام سلة العملات الأجنبية، حيث انخفض سعر الدولار نحو 12 قرشا منذ منتصف أكتوبر الماضي، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وسنستعرض في التقرير التالي بالتفصيل أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2020.
تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي متراجعا بنحو قرش واحد عن سعر أمس، الثلاثاء.
تأثير تراجع أسعار الدولار على السياحة
وعزز من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه زيادة إيرادات السياحة بنحو 28% لتبلغ حوالي 12.6 مليار جنيه، وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.
زيادة أرباح قناة السويس بعد تراجع أسعار الدولار
وكذا زيادة إيرادات قناة السويس لمستوى قياسي خلال شهر أكتوبر 2019، حيث حققت أعلى إيراد شهرى بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالى حمولات صافية 108.9 مليون طن.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بواقع 227 مليون دولار لترتفع من 4.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار خلال يوليو إلى أغسطس 2019.
أسباب تراجع أسعار الدولار
وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى عن شهر أكتوبر 2019، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت نحو 766 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2019/2020، ليبلغ صافي الاحتياطات الاجنبية 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
استمرار هبوط أسعار الجنيه حتى 2020
ويتوقع خبراء اقتصاد لـ "صدى البلد" استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري دون مستوى 16 جنيها بنهاية عام 2019، بدعم استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية مع استمرار التوقعات بالانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020.
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13-11-2019، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-11-2019
16.8 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-11-2019
17.70 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 13-11-2019
20.65 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع.
سعر فرنك سويسري اليوم الأربعاء 13-11-2019
16.18 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.
سعر ين 100 اليوم الأربعاء 13-11-2019
14.74 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع.
سعر دينار كويتي اليوم الأربعاء 13-11-2019
52.6 جنيه للشراء و53.2 جنيه للبيع.
سعر ريال سعودي اليوم الأربعاء 13-11-2019
4.27 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع.
سعر درهم إماراتي اليوم الأربعاء 13-11-2019
4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.
سعر ريال عماني اليوم الأربعاء 13-11-2019
41.57 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي متراجعا بنحو قرش واحد عن سعر أمس، الثلاثاء.
تأثير تراجع أسعار الدولار على السياحة
وعزز من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه زيادة إيرادات السياحة بنحو 28% لتبلغ حوالي 12.6 مليار جنيه، وهو أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.
زيادة أرباح قناة السويس بعد تراجع أسعار الدولار
وكذا زيادة إيرادات قناة السويس لمستوى قياسي خلال شهر أكتوبر 2019، حيث حققت أعلى إيراد شهرى بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالى حمولات صافية 108.9 مليون طن.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج بواقع 227 مليون دولار لترتفع من 4.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار خلال يوليو إلى أغسطس 2019.
أسباب تراجع أسعار الدولار
وأكدت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى عن شهر أكتوبر 2019، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بقيمة بلغت نحو 766 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2019/2020، ليبلغ صافي الاحتياطات الاجنبية 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
استمرار هبوط أسعار الجنيه حتى 2020
ويتوقع خبراء اقتصاد لـ "صدى البلد" استمرار تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري دون مستوى 16 جنيها بنهاية عام 2019، بدعم استمرار الأداء الإيجابي لقطاع السياحة وزيادة إيرادات قناة السويس وارتفاع حصيلة الصادرات المصرية مع استمرار التوقعات بالانخفاض خلال الربع الأول من عام 2020.
اقرأ أيضا:
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 13-11-2019، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 13-11-2019
16.8 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم الأربعاء 13-11-2019
17.70 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 13-11-2019
20.65 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع.
سعر فرنك سويسري اليوم الأربعاء 13-11-2019
16.18 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.
سعر ين 100 اليوم الأربعاء 13-11-2019
14.74 جنيه للشراء و14.86 جنيه للبيع.
سعر دينار كويتي اليوم الأربعاء 13-11-2019
52.6 جنيه للشراء و53.2 جنيه للبيع.
سعر ريال سعودي اليوم الأربعاء 13-11-2019
4.27 جنيه للشراء و4.37 جنيه للبيع.
سعر درهم إماراتي اليوم الأربعاء 13-11-2019
4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.
سعر ريال عماني اليوم الأربعاء 13-11-2019
41.57 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.