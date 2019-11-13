الشهاوي: العلاقات العسكرية المصرية الروسية ثابتة ومتنامية منذ حرب أكتوبر.. فيديو

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار تعزيز العسكري بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات العسكرية المصرية الروسية بدأت منذ الخمسينيات وكانت بداية لاستخدام السلاح الروسي والعقيدة القتالية الروسية ودخلنا حرب أكتوبر بهذا السلاح الذي انتصر على السلاح الغربي.



وأضاف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم، الأربعاء، أن القوات المسلحة المصرية تتعاقد على أنظمة روسية جديدة، موضحًا أنه تم بحث إنشاء مراكز صيانة روسية للأسلحة والمعدات العسكرية المصرية على أرض مصر، وهناك منظومات كبيرة تقوم نتيجة التعاون العسكري.



وأشار إلى أن الجيش المصري يعمل على تنويع مصادر السلاح في الوقت الحالي، خاصة السلاح الروسي والفرنسي والألماني والصيني بجانب السلاح الأمريكي، مؤكدًا أن الجيش المصري والروسي يتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب، ويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية لاكتشاف الخلايا الإرهابية عبر شبكات الإنترنت وتوجيه ضربات استباقية للإرهابيين.

