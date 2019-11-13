ضبط أخطر تجار المخدرات فى السويس بحوزته 750 جرام هيروين

تمكنت مباحث السويس من ضبط اخطر مروج لترويج الهيرون الخام والذى يستخدم طرق اشبه بالشبح من خلال استخدام سيارته الخاصة المزودة بالسلاح للتنقل بين المتعاطين وتوصيل الهيرون لهم بالطرق العامة حيث ضبط هروين خام يقدر قيمته بمليونى جنيه.





وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى عدة بلاغات من الأهالى بوجود سيارة مشبوهة تتنقل بين أحياء المدينة لترويج المخدرات ويقوم المتعاطون بملاحقتها للحصول على احتياجاتها منهم فى وقت الذورة.





أعد اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خطة لتتبع تجار المخدرات والقوة لضبطه.





اكدت التحريات العميد ايمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أنه يقوم بترويج الهيروين فى وقت الذورة صباحا وفى السابعة مساء ولا يتخذ اماكن ثابتة لترويج الهيروين.





تم إعداد ثلاثة قوات من مباحث فيصل والأمن العام لتعقبة وتم رصده بشارع ناصر فتم مطاردة المتهم ويدعى ( م . ص) من خلال قوات مدربة نظرا لأن التحريات أكدت عدم تعاطيه المخدرات وتدربه يوميا بأحد صالات الجيم ودقة استخدام للسلاح بهدف المقاومة.





تم ضبطه وبتفتيش سيارته تم العثور على ٣ اسطوانات بها مخدر الهيرون يزن ٧٥٠ جراما و١٤ ألف جنيه نتيجة تعاطى بخلاف بندقية خرطوش وميزان حساس والسيارة الملاكى.



