ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط أخطر تجار المخدرات فى السويس بحوزته 750 جرام هيروين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
حسن غنيمة
تمكنت مباحث السويس من ضبط اخطر مروج لترويج الهيرون الخام والذى يستخدم طرق اشبه بالشبح من خلال استخدام سيارته الخاصة المزودة بالسلاح للتنقل بين المتعاطين وتوصيل الهيرون لهم بالطرق العامة حيث ضبط هروين خام يقدر قيمته بمليونى جنيه.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، قد تلقى عدة بلاغات من الأهالى بوجود سيارة مشبوهة تتنقل بين أحياء المدينة لترويج المخدرات ويقوم المتعاطون بملاحقتها للحصول على احتياجاتها منهم فى وقت الذورة.

أعد اللواء عامر محمود مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خطة لتتبع تجار المخدرات والقوة لضبطه. 

اكدت التحريات العميد ايمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس،  أنه يقوم بترويج الهيروين فى وقت الذورة صباحا وفى السابعة مساء ولا يتخذ اماكن ثابتة لترويج الهيروين.

تم إعداد ثلاثة قوات من مباحث فيصل والأمن العام لتعقبة وتم رصده بشارع ناصر فتم مطاردة المتهم ويدعى ( م . ص) من خلال قوات مدربة نظرا لأن التحريات أكدت عدم تعاطيه المخدرات وتدربه يوميا بأحد صالات الجيم ودقة استخدام للسلاح بهدف المقاومة.

تم ضبطه وبتفتيش سيارته تم العثور على ٣ اسطوانات بها مخدر الهيرون يزن ٧٥٠ جراما و١٤ ألف جنيه نتيجة تعاطى بخلاف بندقية خرطوش وميزان حساس والسيارة الملاكى. 

وتحرر محضر بقسم شرطة فيصل لإحالته إلى النيابة للتحقيق تحت إشراف المستشار محمد حسن المحامى العام لنيابات السويس.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

محامية فتاة العياط: قرار النائب العام تاريخي ويحترم الإنسانية

أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.. إنسانية ضابط وزملائه تنقذ مسنة من الحبس

من غير فلوس.. حيلة لـ تطويل الشعر 5 سم في 7 أيام

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

التصرف الشرعي حال شك الزوج في عدد مرات الطلاق.. الأزهر يوضح

الأهلي يحدد موعد الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة

بي إم دبليو تعلن رسميًا بدء إنتاج الفئة الثانية جران كوبيه.. صور

السيول تجرف منازل وأكشاك خشبية فى حلايب والأهالى يطالبون بدعم المتضررين