محافظ الفيوم يشهد احتفال قصر الثقافة بذكري المولد النبوي الشريف



شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، إحتفالية قصر ثقافة الفيوم بالتنسيق مع قصر ثقافة الفيوم بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم والفنان جلال عثمان رئيس الادارة المركزية لإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي والدكتورة سماح دياب مدير عام ثقافة الفيوم، والعقيد طارق محمد عادل المستشار العسكري للمحافظة والدكتور حسني حبيب وكيل وزارة الاوقاف والشيخ سعيد أبو الحسن رئيس بيت العائلة المصرية بالفيوم والادارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية والمستشار محمود خطاب والمحاسب حمدى ابو طالب عضوا اللجنة العليا لبيت العائلة المصرية بالفيوم



في بداية الاحتفال قدم محافظ الفيوم التهنئة للحضور وللشعب المصري وشعب الفيوم العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يمن على أمتنا الحبيبة مصر بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما أكد محافظ الفيوم على الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آخذين منه العبرة والمثل في جميع مناحي حياتنا، مشددًا على تضافر الجهود والمحبة المتبادلة والإيثار وأنكار الذات والعمل من خلال منظومة متكاملة في إطار الفريق الواحد



تخلل الحفل عروضًا فنية وأناشيد دينية وفقرات غنائية فى جو من الألفة والمحبة والسعادة الغامرة.