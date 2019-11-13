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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تتهم إيران بتمويل حركة الجهاد الإسلامي في غزة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:21 م
المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتوجاس
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سمر صالح
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتوجاس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، وفق ما ذكر موقع "i 24 news"" العبري.

كما هاجمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إيران قائلة: "نحن ندين النظام الإيراني الذي هو في نهاية الأمر المموّل والداعم لحركة الجهاد الإسلامي".

وشدّدت أورتيجوس على أن أحداث يوم أمس الثلاثاء كانت إلى حد ما نتاج الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، حيث لم تستخدم طهران الأموال التي استعادتها بعد رفع العقوبات عنها في بناء المدارس والمستشفيات للشعب الإيراني.

وأضافت المتحدثة أنه "بدلا من ذلك، الأموال ذهبت إلى حلفائها الإقليميين، لإطلاق عنان الإرهاب في الشرق الأوسط"، على حد وصفها.
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