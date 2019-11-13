طريقة عمل حمص الشام بـ المنزل كالمحترفين

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حمص الشام بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ويناسب الأشخاص الكثيري الشعور بالبرد فى فصل الشتاء .



مقادير طريقة عمل حمص الشام :



حمص

ماء للسلق

شطة ناعمة

طماطم

بصل

ثوم

عصير ليمون

ملح

شرائح ليمون للتزيين



طريقة تحضير حمص الشام :



* يسلق الحمص مع الشطة والطماطم والبصل والثوم في الماء على النار



* يضاف عصير الليمون والملح



* يوضع في كوبايات ويزين بشرائح الليمون ويقدم