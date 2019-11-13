طريقة عمل حمص الشام بـ المنزل كالمحترفين

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حمص الشام بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ويناسب الأشخاص الكثيري الشعور بالبرد فى فصل الشتاء .
مقادير طريقة عمل حمص الشام :
حمص
ماء للسلق
شطة ناعمة
طماطم
بصل
ثوم
عصير ليمون
ملح
شرائح ليمون للتزيين
طريقة تحضير حمص الشام :
* يسلق الحمص مع الشطة والطماطم والبصل والثوم في الماء على النار
* يضاف عصير الليمون والملح
* يوضع في كوبايات ويزين بشرائح الليمون ويقدم
مقادير طريقة عمل حمص الشام :
حمص
ماء للسلق
شطة ناعمة
طماطم
بصل
ثوم
عصير ليمون
ملح
شرائح ليمون للتزيين
طريقة تحضير حمص الشام :
* يسلق الحمص مع الشطة والطماطم والبصل والثوم في الماء على النار
* يضاف عصير الليمون والملح
* يوضع في كوبايات ويزين بشرائح الليمون ويقدم