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مرأة

طريقة عمل حمص الشام بـ المنزل كالمحترفين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 03:31 م
حمص الشام
حمص الشام
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل حمص الشام بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ويناسب الأشخاص الكثيري الشعور بالبرد فى فصل الشتاء .

مقادير طريقة عمل حمص الشام :

حمص
ماء للسلق
شطة ناعمة
طماطم
بصل
ثوم
عصير ليمون
ملح
شرائح ليمون للتزيين

طريقة تحضير حمص الشام :

* يسلق الحمص مع الشطة والطماطم والبصل والثوم في الماء على النار

* يضاف عصير الليمون والملح

* يوضع في كوبايات ويزين بشرائح الليمون ويقدم
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