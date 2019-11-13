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رياضة

مدرب غانا يتحدث عن مواجهة مالي و"فوطة" حارس المرمى أمام مصر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 12:42 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى

تحدث إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأولمبي عن مواجهة مالي في الجولة الثالثة من مجموعات أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي، إن فريقه لديه فرصة للتأهل للمرحلة المقبلة، مالي لا تمتلك نقاط ولكن أظن أنها لن تتراخي في المباراة، مباراة الغد في منتهي الصعوبة للفريقين.

وتابع تانكو أنه متفائل جدا بلاعبيه لحصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرصنا في التأهل للدور المقبل.

وخسر غانا أمام مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين قبل أن يتعادل 1-1 أمام الكاميرون في الجولة الأولى، ويواجه مالي في الثامنة مساء الغد على ستاد السلام.

وقال تانكو، إنه لسوء الحظ فريقه خسر في آخر دقيقة أمام مصر، وكرة القدم هي لعبة الدقائق الأخيرة، بالتأكيد كان للمشجعين خلف منتخب مصر كان لهم دور، كما أن بعض لاعبي فريقي أصابهم الإرهاق في الدقائق الأخيرة.

وتابع مدرب غانا، أنه بعد الانتهاء من مباراة مصر كان من الصعب لنا أن ننام، لذا استغلينا الفرصة وتحدثت معهم بالفندق عن الخسارة وضرورة الفوز على مالي في مباراة الغد.

وقال في المؤتمر الصحفي، إنه بالرغم من خروج مالي من المسابقة ولكنهم لا يريدون أن يكونوا في ذيل الجدول، لذا ستكون مباراة صعبة، نلعب على الفوز وننتظر نتيجة مباراة مصر والكاميرون.

وتابع أنه سيركز في مباراته فقط ولن يلتفت للمباراة الأخرى، ونفوز على مالي وننتظر نتيجة المباراة بين مصر والكاميرون، لن نرضى بأن نكون في ذيل المجموعة لذا نلعب على الفوز.

وشدد تانكو على أنه شاهد مباراتي مالي وتعرف على نقاط ضعفهم، بالتأكيد سنلعب على هذه الأخطاء، كما سأعمل على تصحيح أخطاءنا للفوز على مالي.

وقال تانكو في المؤتمر، إنه علم بواقعة (الفوطة) الشهيرة لحارس مرمى غانا، ولكن كل لاعب يؤمن بأشياء، وهذا شيء يخصه فقط.
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