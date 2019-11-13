ياسمين فؤاد تتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في اجتماعات وزراء البيئة الأفارقة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى ديربان بجنوب إفريقيا للمشاركة في الدورة السابعة عشر من اجتماع وزراء البيئة الأفارقة (أمسن) والذي يقام تحت عنوان المؤتمر تحت عنوان "اتخاذ إجراءات من أجل الاستدامة البيئية والازدهار في أفريقيا"، ويهدف إلى توحيد العمل الإفريقي تحت رؤية واحدة في التعامل مع قضايا البيئة.



ومن المقرر أن تشارك وزيرة البيئة في الاجتماع الوزاري الإفريقي لمناقشة دعم الاقتصاد الدوار حيث تستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد التجارب الناجحة التي طبقتها من في هذا المجال والأليات التي طبقتها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب كما تترأس فؤاد الاجتماع الوزاري عن التنوع البيولوجي وكيفية الاستفادة الاقتصادية من هذا المجال وطرق الحفاظ عليه واستغلاله بشكل يحافظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية.



كما تعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات الأمسن مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومسئول اتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة لبحث مجالات التعاون المشترك والتحضير لاجتماعات cop 25 لمكافحة تدهور حالة الأراضي واتخاذ حلول طبيعية تواجه التصحر وأثار التغيرات المناخية.