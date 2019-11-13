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حوادث

ضبط 3 محكومين عليهم هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالإسكندرية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 09:00 م
ضبط 3 محكوم عليهم
ضبط 3 محكوم عليهم هاربين من تنفيذ أحكام
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أحمد عبد العزيز
شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، حملة أمنية استهدفت ضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وبحسب بيان الأربعاء تم خلال الحملة ضبط "مقاول" مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 145 "حكم جزئى ومستأنف غرامة"، في قضايا (تبديد - بناء) بعقوبات بلغت 35 سنة حبسا، وكفالات بقيمة 42 ألف جنيه وغرامات قدرها 95 ألف جنيه.

وضبط أيضا "حارس عقار" مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 95 "حكم جزئي وغرامة"، في قضايا (تبديد وبناء) بعقوبات بلغت 39 عاما حبسا، وكفالات بقيمة 55 ألف جنيه، وغرامات بمبلغ 70 ألف جنيه.

كما تم ضبط "سيدة"، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك، مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في (20 حكم جزئي)، في قضايا (تبديد) بعقوبات بلغت 11سنة حبسا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
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