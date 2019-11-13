برلمانية : "طيبة 1" أولى ثمار رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة

قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعي "طيبة 1"، هو نقلة نوعية في خدمات التعليم عن بعد، وكذلك التحول الرقمي التي تسعي مصر إليه كأحد أدوات دفع حركة التنمية المستدامة، مشيرة إلي أنه يوفر خدمات جديدة للاتصالات والإنترنت، ويغطي المناطق المحرومة منها داخل مصر، كما يمنح طلاب المدارس فرصة التفاعل مع تجارب التعليم عن بعد، ويمنح نفس الفرصة للتواصل مع تجارب متقدمة للباحثين وطلاب الجامعات.



وأضافت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا الإطلاق هو أولي ثمار رؤية مصر 2030 والتي تنعكس علي المواطن بشكل كبير في تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة له خاصة في مجال التعليم و التدريب، حيث يتم التحكم و الإدارة للمرة الأولي من جانب المهندسين المصريين في القمر الصناعي، وهو ما يعد اللبنة الأولى في تكوين خبرات علمية في مجال يعد جوهر التنمية المستدامة في ضوء خطة مصر للتحول الرقمي، وبناء اقتصاد يقوم علي المعرفة وخلق كوادر بشرية يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج.



وتابعت النائبة، أن تغطية القمر الصناعي لبعض الدول العربية ودول أفريقيا يعزز أيضا من دور وقوة مصر الناعمة في دائرتها العربية والأفريقية، والتي تعد مصر بوابتها، ما يمنحها أفضلية في جذب الاستثمارات الاجنبية كون الاتصالات جزءا مهما من الأدوات التي يعتمد عليها المستثمرون في إدارة أعمالهم حول العالم.

