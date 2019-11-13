وكيل البرلمان يرأس لجنة مناقشة أسباب غرق شوارع القاهرة الكبرى بمياه الأمطار

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وافق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسته وبحضور عدد من الوزراء المعنين، لمناقشة أزمة غرق العديد من الشوارع نتيجة أزمة مياه الأمطار التي سقطت على القاهرة الكبرى خلال الفترة الماضية.



وأضاف وهدان، في بيان له، أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير عن أسباب عدم وجود حلول جاهزة وبديله من الحكومة لتفادي تلك الأزمة على الرغم من تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حدوث تقلبات جوية في ذلك الوقت.



وأشار "وكيل النواب"، إلى أن بعد سقوط مياه الأمطار لمدة ساعة تقريبًا حدث حالة من الفوضى في الشارع مما أنتج عنه توقف لحالة المرور في الشوارع الرئاسية بالقاهرة، مؤكدًا أن البرلمان سيعد تقرير بكل تفاصيل الأزمة لعرضها على المجلس بعد تقديم العديد من النواب لطلبات إحاطة في هذا الشأن.