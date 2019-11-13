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أخبار البلد

فهمى: مصر تتبع كافة المعايير الدولية فى ملف الحريات وحقوق الإنسان

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:44 م
جلسة المراجعة الدورية
جلسة المراجعة الدورية بجنيف
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مــــيـــــــــــــس رضـــــــــا
أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر نقلت الصورة الحقيقية فيما يخص ملف حقوق الإنسان والتى تتبع فيها كافة المعايير الدولية خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لافتًا  إلى أن مصر ليس لديها شيء تخفيه أو تحاول أن تتبرأ منه.

وأوضح "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك محاولات تشويش وتربص لملف الحريات وحقوق الإنسان فى مصر لذا فإن الجهود التى تقودها الخارجية والوفد المصري يعول على تأثيرها الكبير فى تصحيح الصورة، بالرد على المزاعم التى تفندها منظمات ومؤسسات مسيسة.

وأشار "فهمى"، إلى دور الإعلام المصري وخصوصا الهيئة العامة للاستعلامات ودحضها من خلال الرد على التقارير الكاذبة التى تخرج من آن إلى أخر، آملًا أن يكون لكل وسائل الإعلام المصرية سواء مسموعة أو مقرؤة أو مكتوبة دورا فاعلا من خلال نقل الصورة الحقيقية للرأي العام والتفاعل معها والرد على مثل التقارير بعدة لغات مختلفة حتى يصل محتواها.

يشار إلى أن، منظمات المجتمع المدنى انتهت من استعداداتها للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، حيث تقدم مصر تقريرها اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر وتعرض إنجازاتها فى هذا الملف وما حققته من توصيات المجلس الدولى التي أوصاها بها في التقرير الشامل الماضي والذي عرض عام 2014.

ويعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالي فى ذكرى عيد ميلاده ، كما تنظم منظمات المجتمع المدنى 9 فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل.
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