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رياضة

الجدية.. سلاح كوت ديفوار فى مواجهة زامبيا الحاسمة

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
بدأ منتخب كوت ديفوار الأولمبي استعداداته لمواجهة زامبيا المقرر لها بعد غد الجمعة على استاد القاهرة بالجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وظهرت علامات الجدية على لاعبي الأفيال خاصة وأنها مباراة مصيرية بالنسبة لهم ولا بديل عن الفوز أمامهم للتأهل للدور المقبل في البطولة. 

ويحتل كوت ديفوار المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا المتصدر وبنفس عدد نقاط نيجيريا ويحتل زامبيا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة. 

وتختضن مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
الجدية.. سلاح كوت ديفوار فى مواجهة زامبيا الحاسمة
الجدية.. سلاح كوت ديفوار فى مواجهة زامبيا الحاسمة
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