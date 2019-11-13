سياحة شباب الأعمال تكشف تفاصيل إشغالات الموسم الشتوي الحالي

قالت دينا بكري عضو لجنة السياحة بجمعية شباب الأعمال، إن الموسم السياحي الشتوي مبشر جدا وكل المؤشرات تؤكد أن نسب الإشغالات في كل المدن السياحية المصرية قوية.



وأشادت دينا بكري بجهود الدولة في عودة السياحة لمصر وجولات ولقاءات الرئيس السيسي بقيادات وزعماء العالم ودعوتهم لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية وكذلك جهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والحملات التسوقية التي تنفذها خارج مصر والتواصل مع العاملين بالسياحة حول العالم.



وأشارت دينا بكري في تصريحات لها اليوم إلى أنه من ضمن المؤشرات التي تؤكد عودة السياحة بقوة خلال الموسم الشتوي هي عودة السياحة الثقافية بقوة من اليابان وامريكا والصين وعدد من الدول الاخرى الى الاقصر وأسوان وعودة السياحة الإنجليزية بعد رفع حظر عن الطيران الإنجليزي عن جنوب سيناء من جديد مع دخول أسواق سياحية أخرى جديدة سيضاعف من أعداد السياح في الموسم الشتوى على مرسى علم والبحر الأحمر وشرم الشيخ وهذا ما تؤكده الحجوزات المستقبلية للموسم حتى أن نسب الاشغالات يتوقع أن تصل إلى 80 و90% في بعض المدن السياحية الساحلية و100% في الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء وتزامنا مع اجازات نصف العام الدراسي.



وأضافت عضو لجنة السياحة بشباب الأعمال إلى أن جميع المؤشرات داخل بورصة لندن السياحية التي انتهت فعالياتها يوم 6 فبراير الجاري تؤكد على رغبة الكثيرين من منظمي الرحلات على إرساله افواج سياحية الى مصر في الموسم الشتوي الاحتفال بأعياد الكريسماس.



وأكدت أن حجوزات رأس السنة والكريسماس قاربت على ان تكون 100% في بعض المدن السياحية لأن هناك طلب متزايد سواء من العرب او الاجانب على الاحتفال برأس السنة في مصر والاستمتاع بجمال جوها ومعالمها السياحية سواء في القاهرة أو خارجها.



ودعت دينا إلى ضرورة أن يتم إعداد برامج سياحية قوية تناسب احتياجات كل سائح مع مراعاة عدم حرق الأسعار لأنه من الصعب أن يتم تحريك الأسعار اذا كان هناك حرق من قبل البعض ولذلك لابد من إعلاء المصلحة العامة على الخاصة لانها ستصب في مصلحة الدولة من زيادة إيرادات ومن ناحية أخري من ارتفاع هامش ربح القطاع السياحي.

