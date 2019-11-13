بـ النبلة.. قوات الأمن العراقية تتصدى لـ المتظاهرين.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقيين، مؤخرا، مقاطع فيديو أظهرت استخدام أدوات انقرض استخدامها مثل المقلاع "النبلة" بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال المظاهرات.



وفي مقطع الفيديو، يظهر أفراد من قوات الأمن العراقية وهم يرمون المتظاهرين بالحجارة باستخدام المقلاع.



كما نشر أيضا الناشطون العراقيون مقطع فيديو، لسيدة عراقية مسنة تشارك في الاحتجاجات وهي تستخدم أيضا "النبلة" للرد على أعمال العنف التي يتبعها الأمن العراقي لقمع المتظاهرين.



ولا يزال العراق يشهد منذ مطلع الشهر الفائت احتجاجات على مستوى البلاد للمطالبة بمحاربة الفساد والإصلاح الاقتصادي وتأمين فرص العمل.



وقد أوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، الأحد الماضي، أّن إجمالي حصيلة ضحايا أعمال العنف التي رافقت المظاهرات منذ انطلاقها الشهر الماضي وحتى الآن بلغت 301 قتيل ونحو 15 ألف مصاب.



