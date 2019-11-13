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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٤٦ متهما بـ أحداث مسجد الفتح لـ٢٤ نوفمبر

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 01:59 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٤٦ متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، لجلسة ٢٤ نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.
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