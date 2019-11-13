مجلس حقوق الإنسان يشيد بالإصلاح المؤسسى بمصر.. ويؤكد: إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنجاز للمنظومة.. والدستور صان الحقوق والحريات

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يشيد بحركة الإصلاح المؤسسي للمنظومة الحقوقية في مصر رغم محاربة الإرهاب

مصر من أكثر الدول تعاونًا مع مجلس حقوق الإنسان وإحدى الدول الراعية له ماليا وتتبرع من سنوات لصندوق ضحايا التعذيب

إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنجاز جديد لمنظومة حقوق الإنسان والعدالة

الدستور المصري صيانة للحقوق والحريات ومنح حرية العمل السياسي والتجمع السلمي

وأشاد التقرير بقانون الإجراءات الجنائية الذي انتهى من مناقشته البرلمان خلال الأيام الماضية، وطالب بسرعة إقراره، كما أقر البرلمان بشكل مبدئي قانونا جديدا للإجراءات الجنائية، يعالج جميع المشكلات الموجودة حاليا من حيث السرعة فى فصل النزاعات أمام محاكم الجنح والمخالفات، وتمت مناقشة المواد من الناحية الدستورية والقانونية، وتمت الاستعانة بأساتذة الجامعات فى القانون والقضاة والمحامين وكل المسئولين لسماع آرائهم باجتماعات اللجنة.





وكشف التقرير عن تبرع مصر بمبالغ مالية من أجل صندوق ضحايا التعذيب، كما أنها من الدول الراعية لمجلس حقوق الإنسان ماليا وتلتزم بشكل كامل بتقديم تقاريرها والتزماتها.

وأشار التقرير إلى أن دستور 2014 رفع مستوى حماية الحقوق والحريات ووسع نطاقها فنص على حماية حرية المعتقد، والفكر والرأي، والتجمع السلمي، وحرية إطلاق الجمعيات الأهلية الأحزاب بالإخطار.





كما ذكر التقرير إشارة منظمة اليونسكو بالقوانين المنظمة للإعلام، والتي منحت مزيدا من الآفاق للوسائل الإعلامية وأدوات التأثير على الرأي العام.

وصف تقرير مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإجراءات التي اتخذتها مصر بالمنصفة والمعززة لمنظومة حقوق الإنسان، مشيرا إلى تأسيس اللجنة الوطنية للاستعراض الدوري الشامل وضمها ممثلين إضافيين من منظمات المجتمع المدني.وأكد التقرير أن مصر تتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة، وقامت بالرد على استفسارات المقرر الخاص بالاختفاء القسري لأكثر من 300 شكوى، لافتا إلى أن مصر هي التي طلبت مراجعة نصف المدة لعرض تقريرها أمام مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان على التقرير الأخير.وأكد التقرير تعاون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقديمه كل المعلومات الضرورية التي توضح وتفند الادعاءات بالاختفاء القسري.وقال التقرير إن مصر من أكثر الدول التزاما بتقديم التقارير الخاصة بمفوضية حقوق الإنسان وإلى هيئة المعاهدات والآليات الدولية، مضيفًا أن الدستور المصرى أرسى إطارا قانونيا للمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات دونما تمييز لأي سبب من الأسباب.وطالب التقرير مصر بوضع تعريف محدد للتميز، وشجع الحكومة المصرية على المضي في حربها على الإرهاب، مشيدا بالاستراتجية المصرية لمكافحة الإرهاب واحتكار الحكومة مكافحة المجموعات الإرهابية، والوقوف دون دخول القبائل السيناوية في صراع مسلح مع المجموعات الإرهابية، وهي استراتجية تحمي المجتمع على المدى البعيد.وقال مجموعة الخبراء إنهم رصدوا ازدياد عدد الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها مصر منذ 2015 بعد أن طورت مصر آلية تجذب المجتمع للمشاركة ثقافيا وفكريا لمكافحة الإرهاب، وهي إحدى الآليات الوطنية اللتي تتبناها الحكومة المصرية.وشهدت مصر من عام 2011 مئات الحوادث الإرهابية، خاصة في محافظة شمال سيناء، وأشاد التقرير بالآليات الوطنية والتدابير اللتي تتخذها مصر من أجل إرساء سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.وطالبت اليونسكو مصر بإلغاء جريمة القذف والسب ونقلها للقانون المدني.