ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصر تحصد جائزة.. توزيع جوائز تحدي القراءة العربي بحضور محمد بن راشد

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
فازت الطالبة هديل أنور، من السودان بتحدي القراءة العربية في دورته الرابعة، والذي شهد حفلته الختامية الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تعليقه على فوز هديل، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كرمنا اليوم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة ... من بين أكثر من ١٣ مليون طالب وطالبة فازت هديل أنور من السودان .. سودان المحبة والثقافة بالمركز الأول .. ألف مبروك لشعب السودان .. ورسالتي لهم بأن مستقبلهم مشرق وجميل بأجيالهم المطلعة المتعلمة المثابرة".

ومن المدارس، فازت مدرسة الإمام النووي من السعودية بالجائزة الأولى من بين 67 ألف مدرسة عربية، وقال بن راشد حول الأمر: "ومن بين ٦٧ ألف مدرسة فازت بالمركز الأول مدرسة الإمام النووي من الشقيقة السعودية ... مهد النور والمعرفة ... ألف مبروك للمدرسة وطلابها وأهلهم بهذا التفوق في الاستجابة لأول رسالة من السماء .. كلمة إقرأ.. ورسالة إقرأ".

وفي جائزة المشرفين على قرءاة التحدي، فازت المصرية أميرة نجيب بها من بين 99 ألف مشرف، وعلق الشيخ محمد بن راشد على الأمر قائلا: "ومن بين ٩٩ ألف مشرف قراءة في التحدي فازت المبدعة والمتميزة أميرة نجيب من مصر الشقيقة ... مصر التي تشكل أكبر عدد من المشاركين سنويا في مسابقة تحدي القراءة .. حفظ الله شباب مصر .. وطلابها".

ومن الدول غير العربية، فاز الطالب محمود بلال من السويد بالجائزة الأولى.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدان بن محمد يشيد بفعالية تحدي دبي للجري.. فيديو

بالأسماء .. وزير الرياضة يكرم الفائزين بجوائز التميز من شباب الصحفيين والإعلاميين غدًا

طالب بالقليوبية يمثل مصر فى مهرجان تحدى القراءة بدبى

بدء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ 28 بدار الأوبرا

علي الحجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون

ترشيحاتنا

فتح الله يهدد الزمالك بعدم استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا

أكثر من 110 ألف نوع .. تعرف على أسباب انتشار الذباب خلال الفترة الحالية

شاهد | رأي ضياء السيد تعيين محسن صالح رئيسا للجنة التخطيط بالأهلي

تفاصيل جديدة عن الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي قبل الوفاة

تلقى رعاية جيدة.. صلاح سليمان يكشف الطريقة التي كان يتعامل بها مرسي في محبسه

الأهلي يحدد موعد الودية الأولى خلال فترة التوقف الدولي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة؟.. مكرونة بالبشاميل وستيك بالفاصوليا وطماطم بروفنسال.. والحلو: كب كيك البطاطا

بعد شفائها من السرطان.. سيدة محظوظة تربح مليون جنيه إسترليني.. شاهد

بـ تغريدة.. سيدة تنقذ حياة والديها بعد اشتعال النيران في منزل العائلة