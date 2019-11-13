مصر تحصد جائزة.. توزيع جوائز تحدي القراءة العربي بحضور محمد بن راشد

فازت الطالبة هديل أنور، من السودان بتحدي القراءة العربية في دورته الرابعة، والذي شهد حفلته الختامية الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي.



وكتب الشيخ محمد بن راشد في تعليقه على فوز هديل، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كرمنا اليوم أبطال تحدي القراءة في دورته الرابعة ... من بين أكثر من ١٣ مليون طالب وطالبة فازت هديل أنور من السودان .. سودان المحبة والثقافة بالمركز الأول .. ألف مبروك لشعب السودان .. ورسالتي لهم بأن مستقبلهم مشرق وجميل بأجيالهم المطلعة المتعلمة المثابرة".



ومن المدارس، فازت مدرسة الإمام النووي من السعودية بالجائزة الأولى من بين 67 ألف مدرسة عربية، وقال بن راشد حول الأمر: "ومن بين ٦٧ ألف مدرسة فازت بالمركز الأول مدرسة الإمام النووي من الشقيقة السعودية ... مهد النور والمعرفة ... ألف مبروك للمدرسة وطلابها وأهلهم بهذا التفوق في الاستجابة لأول رسالة من السماء .. كلمة إقرأ.. ورسالة إقرأ".



وفي جائزة المشرفين على قرءاة التحدي، فازت المصرية أميرة نجيب بها من بين 99 ألف مشرف، وعلق الشيخ محمد بن راشد على الأمر قائلا: "ومن بين ٩٩ ألف مشرف قراءة في التحدي فازت المبدعة والمتميزة أميرة نجيب من مصر الشقيقة ... مصر التي تشكل أكبر عدد من المشاركين سنويا في مسابقة تحدي القراءة .. حفظ الله شباب مصر .. وطلابها".



ومن الدول غير العربية، فاز الطالب محمود بلال من السويد بالجائزة الأولى.



