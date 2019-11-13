وزير التعليم: إدراج أخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة للطلاب

قال الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم إنه سيتم ادراج مادة اخلاقيات السياحة ضمن المناهج الجديدة لتعليم الطلاب ثقافة تقبل الأخرين وكيفية التعامل مع السائحين ، موضحا إنه سيتم تفعيل مسابقة " سفير السياحة" فى المدارس لتشجيع الطلاب .
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب ، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، " إن قطاع السياحة ليس باب رزق فقط وانما هو سمعة مصر فى الخارج".
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع إتفاقية تعاون بين وزارتى السياحة والتربية والتعليم لنشر الوعى السياحى بين الطلاب ، أنه سيتم مراجعة المناهج الدراسية فى التعليم الفنى والفندقى.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ، " إن قطاع السياحة ليس باب رزق فقط وانما هو سمعة مصر فى الخارج".