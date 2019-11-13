الذباب والبعوض يهاجم البحيرة.. والمحافظة تكثف حملات الرش.. صور





اقرا ايضا:

هاجمت أسرابوالناموس المنازل والمدارس والمصالح الحكومية بنطاق مراكز ومدنوسط غياب تام لدور مكاتب مكافحة الملاريا مما تسبب فى استغاثة الأهالى بالمسئولين للقضاء على هذه الحشرات الناقلة لأمراض الملاريا وخاصة الذباب المتواجد على أكوام القمامة والذى ينقل الطفيليات الحاملة للأمراض للمواطنيين من خلال لدغاته.موقع "صدى البلد" يرصدوالناموس و شكاوى المواطنيين لعرضها على المسؤولين للقضاء عليها حفاظا على الصحة العامة للأهالىففى البداية أكد محمد يوسف من قرية واقد بمركز كوم حماده على انتشار الناموس ووحشرات أخرى بطريقة غريبة فى القرية، وذلك بسبب التوسع بزراعة الأرز فى المنطقة مما يؤدى إلى انتقال الأمراض، مطالبا المسئولين بضرورة نزول سيارات الرش للقضاء هذه الحشرات الطائرة.وفى مركز ومدينة ايتاى البارود اشتكى الأهالى والمدرسين من انتشار أسراب الذباب والناموس بالمنازل والمدارس والتى هاجمتهم بسبب أكوام القمامة المتواجدة خلف المدارس ورائحتها الكريهةويطالب كل من "عماد الدين جلال ،محمد عبد العزيز، محمود السعيد السوالم ، إبراهيم الصعيدى، حلمي درويش، محمد الجمل" بمركز ومدينة ايتاى البارود بمرور حملة من سيارات الرش بغرب إيتاي البارود وقرى أبو الفضل ،الشيخ أحمد كوبري ،حنفي السلام ،وزرزوره، اشليمة، العيون، كفرعوانة، العتقا، الكنيسة للقضاء على أسراب الذباب والناموس التى اقتحمت منازلهم.فيما يحذر الدكتور رضا رجب محمد من انتشار مرض الملاريا بسب انتشار الذباب والناموس الذى ينقل الطفيليات للمواطنيين من خلال لدغات الذباب و الباعوض الناقل لها مشيرا إلى أن كل وحدة صحية متواجدة بالقرى يوجد بها مكتب لمكافحة الملاريا متسائلا أين دور مكاتب الملاريا المتواجدة فى الوحدات الصحية بالقرى.ومن جانبه أعلن اللواء هشام آمنة – محافظعن إعداد وتنفيذ خطة للقضاء على الذباب والبعوض الذى انتشر فى ربوع المحافظة في الآونة الأخيرة مشيرا إلى تكليف الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة بتكثيف حملاتها لمكافحة الذباب والبعوض والحشرات الطائرة بمدن ومراكز المحافظة .ووجه اللواء آمنه بضرورة التعاون والتنسيق ما بين رؤساء المراكز والمدن وإدارة البيئة لسرعة رفع أكوام القمامة وردم البرك والمستنقعات والتي تعد بيئة خصبة لنمو وتكاثر تلك الحشرات، وإمداد الإدارة العامة المتوطنة بالسيارات والعمالة اللازمة للمساعدة في تكثيف أعمال المكافحةومن جانبها قامت فرق المكافحة بتنظيم عدة حملة بالاستعانة بناقلات الأمراض بمركز الرحمانية ووحدة ناقلات الأمراض برشيد وقناطروقرية ادفينا ومكافحة ناقلات الأمراض بالتحرير ومنطقه حي الجراج ببدر.أسفرت تلك الحملات عن التخلص من كميات كبيره من الذباب بالإضافة إلى تنظيم حملات مماثلة بمعظم مدن وقرى المحافظة.وفى نفس السياق قام محمد كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود بمتابعة جهود مواجهة ظاهرة انتشار الذباب بايتاي البارود بعد ورود شكاوى عديدة من المواطنين وبعد استغاثة الأهالى من هجوم أسراب من الذباب والناموس على قرية الضهرية حيث تم التنسيق مع الدكتور محمد غنيم مدير الإدارة الصحية ومحمد أبوصوار رئيس قرية الضهرية لقيام قسم الملاريا بالوحدة الصحية بقرية الضهرية برش شوارع القرية و محيط المدارس بالمواد اللازمة لمواجهة ظاهرة انتشار الذباب بالقرية.وشدد" كجك " على تكثيف حملات الرش للقضاء على الناموس والبعوض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها مثل اكوام وتجمعات القمامة في الشوارع والصناديق مشيرا الى توفير سيارة لرش شوارع القرية بالمواد اللازمة بواسطة الفرق المتخصصة لمواجهة تلك الظاهرة المنتشرة و منع انتقال الأمراض و الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.